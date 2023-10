Cactu-Sama est un jeu de plateforme et de réflexion créé par Diemorth. Dans ce jeu, vous devez aider un cactus à traverser le désert et retrouver son compagnon. Vous devez activer et désactiver les blocs obstacles au bon moment pour passer le niveau sans vous noyer. Déplacez-vous sur ou sous les blocs sans toucher l'eau et créez une sortie dégagée ! Il y a 20 niveaux pour mettre à l'épreuve vos compétences en résolution de problèmes dans Cactu-Sama. En combien de temps parviendrez-vous à terminer les 20 niveaux ? Chaque couleur de bloc correspond à un chiffre : 1, 2, 3 ou 4. Appuyez sur le chiffre correspondant pour activer et désactiver les blocs. Assurez-vous de ne pas toucher l'eau ! Déplacer - Touches fléchées ou bloc SwipeChange - 1, 2, 3 ou 4Cactu-Sama est un jeu de plateforme et de réflexion créé par Diemorth, un développeur de jeux basé au Portugal. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

