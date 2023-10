Color Crash est un jeu de voiture coloré créé par KasSanity dans lequel vous devez vous écraser sur des obstacles de la même couleur pour passer de niveau en niveau ! Dans Color Crash, vous conduirez votre voiture sur la route tout en rencontrant des obstacles colorés. Faites attention, car votre voiture changera de couleur au fur et à mesure ! Accélérez la vitesse pour éliminer les obstacles et avancer rapidement. Jouez gratuitement à Color Crash sur Poki dans votre navigateur sur ordinateur ! Contrôles: Flèches gauche/droite - Déplacer vers la gauche/droite À propos du créateur : Color Crash est créé par KasSanity, basée au Canada. Ils sont également les créateurs de Color Car, Spin Escape, Dashy Square et bien plus encore !

Site Web : poki.com

