Zeepkist : Crash 2D est un jeu de voiture amusant dans lequel votre mission est de créer les crashs les plus spectaculaires avec votre Zeepkist pour obtenir des scores élevés ! En commençant par la pose choisie, relâchez votre Zeepkist avec une puissance maximale et manœuvrez votre personnage à gauche et à droite au bon moment avant de le lancer. Cette action de Yeet entraîne des dégâts ultimes ! Plus vous provoquez du chaos, plus vous gagnerez de pièces. Dépensez vos gains sur différentes voitures, accessoires et obstacles à mettre sur la route. vous pouvez également utiliser les pièces pour débloquer de nombreuses cartes dans le jeu. Pouvez-vous crasher tous les Zeepkist que vous possédez ?

Site Web : poki.com

