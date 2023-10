Neon Car Maze est un jeu d'adresse développé par Softlitude. Prenez le contrôle d'une voiture et collectez toutes les étoiles pendant que vous conduisez vers votre destination dans un labyrinthe de néons colorés. Les labyrinthes deviendront de plus en plus compliqués au fur et à mesure que vous avancerez, mais vous débloquerez également des voitures plus récentes et plus cool pour pimenter les choses. Il y a 50 niveaux à battre pour remporter la couronne. Pouvez-vous collecter toutes les étoiles et battre les meilleurs scores de vos amis ? Drive - WASD ou touches fléchées Neon Car Maze est créé par Softlitude. Jouez à leur autre jeu d'arcade sur Poki : The Sniper Code

Site Web : poki.com

