Écrasez, retournez et foncez vers la victoire dans Car Simulator Arena ! Ce jeu de course en 3D vous permet de conduire des voitures exotiques, des coupés classiques, des bus et des camions monstres. Dans Free Roam, vous pouvez frapper des balles, décoller des rampes et percuter d'autres voitures. En mode Derby, vous devez esquiver vos adversaires pour gagner !

