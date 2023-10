Neon Flytron : Cyberpunk Racer est un jeu de course automobile futuriste en 3D dans lequel vous plongez dans la circulation dans un monde fascinant de néons. Esquivez les bâtiments, déplacez-vous entre les ponts en mouvement, les trains et à travers de gigantesques ventilateurs. C'est aussi très simple à jouer : vous pouvez même diriger le véhicule avec un seul doigt. N'oubliez pas de collecter les pièces disséminées dans toute la ville et de vous acheter de belles améliorations de personnalisation, et même de nouvelles voitures ! Lorsque les choses se compliquent, assurez-vous d'utiliser votre bouclier lorsque vous êtes sur le point de rencontrer un obstacle. Avez-vous l'agilité nécessaire pour être le pilote champion dans cette ville cyberpunk ? Pilotage - WASD, touches fléchées ou curseur de la souris Vous pouvez personnaliser à la fois la ville et votre voiture. Choisissez les options « Carte » ou « Flytron » dans le menu et commencez à jouer avec les couleurs. Neon Flytron : Cyberpunk Racer a été créé par GoGoMan. Il s'agit de leur premier jeu sur Poki !Neon Flytron : Cyberpunk Racer est jouable gratuitement sur Poki.Neon Flytron : Cyberpunk Racer est jouable sur votre ordinateur.

