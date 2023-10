Puzzle Path est un joli jeu de réflexion dans lequel vous devez couper le terrain de la bonne manière afin de continuer à conduire ! Prenez vos ciseaux et faites la coupe qui correspond au trou dans le sol. Certains puzzles nécessitent plusieurs puzzles pour être complétés. Parcourez tous les niveaux et devenez le meilleur joueur de Puzzle Path ! Couper - clic de sourisPuzzle Path a été créé par KasSanity. Les autres jeux de KasSanity sont Twirl, Color Crash et Spin Escape !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Puzzle Path. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.