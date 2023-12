Traffic Escape!

Évasion de la circulation ! est un jeu de réflexion logique dans lequel vous incarnez un contrôleur de la circulation. Les routes sont complètement bloquées et c'est à vous de redonner de la fluidité à la circulation. Chaque voiture a une flèche dessus, vous indiquant où elle veut aller. Sélectionnez les voitures dans le bon ordre et résolvez les embouteillages ! Il y a des tonnes de niveaux à jouer, y compris des niveaux de boss très difficiles. Il y a aussi Level Race, dans lequel vous affrontez 4 autres personnes pour terminer les niveaux le plus rapidement possible. Gagnez la course et un prix épique sera à vous ! Pouvez-vous résoudre les embouteillages et devenir un héros de l'autoroute ?

Site Web : poki.com

