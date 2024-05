Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Améliorez votre expérience avec l'application de bureau pour Zoi: The Escape sur WebCatalog Desktop pour Mac, Windows, Linux.

Préparez-vous à échouer dans ZOI : The Escape ! Vous incarnez Zoi, un petit extraterrestre qui s'est écrasé sur terre. Sa mission est de sauter au sommet de chaque tour pour rentrer chez lui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Des deux côtés, les plates-formes volent vers vous à grande vitesse ! Vous devrez parfaitement chronométrer vos sauts pour ne pas vous faire renverser ! Chaque saut vous rapporte des pièces que vous pouvez utiliser pour acheter de nouveaux skins sympas pour votre Zoi. Ne vous découragez pas et voyez si vous avez ce qu'il faut pour vaincre les 45 niveaux extrêmement difficiles. Pouvez-vous sauver Zoi ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Zoi: The Escape. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.