Narcissus est un jeu d'adresse créé par Alex Johansson. Vous contrôlez deux coureurs qui doivent sauter par-dessus les espaces entre les blocs. Les personnages courent simultanément et les sauts qu'ils doivent effectuer ne sont pas toujours les mêmes. Essayez de rester concentré sur les deux personnages pour terminer les niveaux. Portez une attention particulière aux personnages et voyez comment la gravité les affectera différemment, les faisant se croiser à certains sauts. Il y a 50 niveaux à terminer. Être coincé? Il y a toujours la possibilité de jouer avec quelqu'un d'autre, chacun contrôlant un seul coureur. Jusqu'où pouvez-vous aller ?Saut du personnage en haut - flèche vers le hautSaut du personnage en bas - flèche vers le basAlex Johansson est un créateur du Royaume-Uni et c'est son premier jeu sur Poki.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Narcissus. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.