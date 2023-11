Dans Time Clones, vous contrôlez un personnage capable de se cloner ! Mais vos clones ne sont pas de simples copies. Chaque fois que vous créez un clone, vous remontez le temps et votre clone copiera toutes les étapes que vous avez effectuées auparavant ! Vous pouvez utiliser ces doubles voyageant dans le temps pour appuyer sur des boutons, sauter sur des plates-formes et déverrouiller des portes. Il existe 24 niveaux stimulants qui vous permettront d'utiliser vos copies de manière nouvelle et créative. Ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué - vous pouvez toujours regarder un indice qui vous montre comment le niveau est terminé. Pouvez-vous devenir un voyageur temporel expert en clonage et résoudre tous les niveaux ?

Site Web : poki.com

