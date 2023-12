Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Vous partez en voyage ! Il est temps de faire vos valises et de partir. Mais euh oh ! On dirait que vous avez trop de choses pour tenir dans votre petit sac ou votre valise ! Vous devrez utiliser une bonne planification spatiale pour que tout y soit. C'est à cela que sert Pack a Bag ! À chaque niveau, vous recevez un ensemble d'objets et un bagage pour le mettre. Plus vous jouez à de niveaux, plus vous obtenez d'objets, donc les choses peuvent devenir assez difficiles. Ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours demander un conseil utile ou retirer l'un des éléments que vous devez emporter. Avez-vous la conscience spatiale nécessaire pour franchir tous les niveaux de Pack a Bag ?

Site Web : poki.com

