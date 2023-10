Words Emoji est un jeu de puzzle de mots créé par WeDoYouPlay. Combinez les lettres en mots significatifs à l'aide des émojis que vous voyez en bas de la page. Montez de niveau en complétant les énigmes et relevez le défi à mesure que les mots deviennent plus difficiles. Plus vous devinez de mots, plus vous pouvez gagner de pièces. Si vous êtes coincé sur un puzzle, utilisez le bouton d'indice en haut de la page pour révéler l'un des mots en dépensant les pièces que vous avez gagnées. Words Emoji est le moyen idéal pour gagner du temps tout en améliorant votre vocabulaire. Cliquez sur une lettre pour commencer une ligne et faites glisser sur d'autres lettres pour former des mots significatifs. Words Emoji est créé par WeDoYouPlay. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

