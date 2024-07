Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Find Words est un jeu de réflexion amusant avec 750 niveaux, les joueurs devront démontrer leurs riches connaissances en vocabulaire pour trouver des mots significatifs. Lorsque vous commencez à jouer à Find Words, un alphabet est disposé au hasard. Les joueurs doivent trouver des lettres rapprochées et pouvoir les combiner en un mot significatif. Il vous suffit de cliquer sur la première lettre puis de la faire glisser jusqu'à la dernière lettre pour former un mot complet. Dans chaque niveau, vous devrez trouver le nombre de mots correspondant. Vous commencerez à jouer au niveau 1 avec 5 mots à trouver. Observez attentivement pour les trouver. Faites un choix judicieux et limitez les erreurs.

Site Web : connectionsgame.io

