Find The Lost Letter est un jeu de réflexion amusant dans lequel les joueurs devront observer une image donnée, puis compléter les lettres manquantes dans les espaces pour créer un mot complet et significatif. Sur le côté droit se trouvent 3 lettres que le jeu a suggérées au joueur. Les joueurs n'ont qu'à choisir une de ces trois lettres. Une seule lettre est correcte. La lettre correcte sera la lettre qui, combinée avec les lettres restantes, créera un mot qui a une signification complète et correspond à l'image donnée. Complétez tous les puzzles avec 60 objets et votre apprentissage de l'anglais deviendra plus facile.

Site Web : connectionsgame.io

