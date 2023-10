Word Finder est un jeu de lettres de style mots croisés dans lequel vous souhaitez créer de longues chaînes de lettres afin de former des mots ou des phrases significatifs. Six modes linguistiques sont disponibles : anglais, français, espagnol, allemand, italien et portugais. Il y a cependant un problème : vous n'avez que deux minutes pour trouver autant de mots que possible ! Faites glisser votre curseur pour former une chaîne de lettres. Sélectionner/glisser - Bouton gauche de la souris. Le Finder de mots est créé par CodeThisLab.

Site Web : poki.com

