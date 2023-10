Flip Runner est un jeu de parkour dans lequel vous pouvez faire des courses de parkour sur les sommets des bâtiments. Parcourez votre chemin de haut en haut en effectuant des retournements avant ou arrière et terminez les 39 niveaux pour devenir le coureur de parkour ultime. Gagnez de l'argent pour débloquer de nouveaux personnages ou entraînez votre personnage actuel pour devenir le meilleur Flip Runner ! Dans Flip Runner, vous êtes un coureur de parkour. Vous vous trouvez au bord des immeubles. Vous devrez d'abord viser là où vous voulez sauter. Lorsque la flèche est dans la position souhaitée, cliquez. En l'air, appuyez et maintenez le bouton gauche de votre souris pour tourner jusqu'à ce que vos pieds pointent vers le sol, puis relâchez à nouveau le bouton de la souris. Flip Runner a été créé par Motionvolt Games. Ils ont également créé les très populaires Flip Master et Flip Diver à l’époque. Dernièrement, ils ont également sorti Backflipper.

Site Web : poki.com

