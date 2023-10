Backflipper est un jeu de physique de type ragdoll dans lequel vous vous frayerez un chemin à travers des gratte-ciel, des maisons, des arbres et bien plus encore. Par les créateurs qui vous ont proposé Flip Master et Flip Diving, jouez au nouveau jeu Backflipper de MotionVolt sur Poki pour prouver que vous êtes le meilleur back flipper de la ville. Avec divers obstacles, assurez-vous que votre timing est précis pour réaliser tous vos flips. Jouez au jeu Backflipper et gagnez des pièces en cours de route afin de débloquer des personnages comme un pingouin, un président, un astronaute et bien plus encore, tous dotés de leurs propres caractéristiques uniques. Dans ce jeu de sport, vous pouvez réaliser les backflips les plus cool. Bon retournement !Souris - Cliquez, maintenez et déplacez pour retourner et atterrir - Déplacez votre souris vers la gauche ou la droite pour déplacer votre backflipper tout en retournant pour vous assurer qu'il atterrit sur le tapis ! - Gagnez des pièces et débloquez d'autres flippers dotés de capacités spéciales pour vous aider à réaliser encore plus de flips ! Backflipper est créé par MotionVolt Games basé à Helsinki, en Finlande. Ils sont également les créateurs des hits Flip Diving et Flip Master.

Site Web : poki.com

