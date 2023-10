Sausage Flip est un jeu d'arcade dans lequel vous pourrez relever le défi unique de lancer une saucisse avec des yeux écarquillés. Vous jouez en faisant glisser votre doigt ou votre souris vers l'arrière pour viser et en relâchant pour tirer sur la saucisse. Mais attention, le jeu n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Vous devez atteindre la ligne d'arrivée sans tomber de la plate-forme qui regorge d'objets surprenants mais souvent dangereux tels que des fusées, des blocs souples, des engins qui tournent et bien plus encore ! Au fur et à mesure que vous continuez à jouer, vous débloquerez de nombreux skins et costumes sympas pour personnaliser votre saucisse comme bon vous semble. N'oubliez pas de partager le jeu avec vos amis et de montrer à tous qui est le meilleur (hot)dog ! Faites glisser votre doigt ou votre souris vers l'arrière pour viser, relâchez pour tirer. Sausage Flip est créé par Madbox. Ils proposent d'autres jeux d'adresse légendaires sur Poki : Stickman Hook, Parkour Race, Idle Ants et Zen Blocks. Vous pouvez jouer à Sausage Flip gratuitement sur Poki. Sausage Flip est jouable sur votre ordinateur et vos appareils mobiles tels que les téléphones et les tablettes.

Site Web : poki.com

