Laborer 2 est un jeu de tir stickman basé sur les compétences créé par ANV Games. Vous êtes un ouvrier fatigué qui en a assez de transporter des cartons, alors maintenant vous les détruisez à l'aide de diverses armes. Utilisez votre souris pour viser et tirer sur des boîtes qui tombent et gagner de l'argent. Dépensez l'argent que vous avez gagné pour de nouveaux skins d'armes, vêtements et bonus incroyables. Dites adieu à l'ennui avec Laborer 2 ! Tirez - LMB (bouton gauche de la souris) Déplacez - WASD ou touches fléchées Laborer 2 a été créé par ANV Games. C'est leur premier jeu ici sur Poki !

