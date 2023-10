Gun Fu : Stickman 2 est un jeu de tir stickman, créé par Dobsoft Studios. Dans Gun Fu, vous êtes un stickman entouré d'ennemis de tous bords. Votre objectif est d'abattre autant d'ennemis que possible avant qu'ils ne vous atteignent. Les ennemis viennent de six directions et vous pouvez tirer dans ces directions en appuyant sur la touche correspondante. Assurez-vous que chaque tir compte, car si vous ratez trois fois, la partie est terminée. Vous pouvez choisir de jouer avec votre souris ou avec votre clavier. Tirer sur le coin supérieur gauche - Q Tirer sur le milieu gauche - A Tirer sur le coin inférieur gauche - Z Tirer sur le coin supérieur droit - O Tirer sur le milieu droit - K Tirer sur le coin inférieur droit - M Menu-navigation - touches fléchées Menu-interaction - Barre d'espaceDobsoft Studios est le créateur derrière Gun Fu Stickman 2. Ils ont également créé d'autres jeux comme Stickninja Smash

Site Web : poki.com

