Grimpez Stickman ! est un jeu de plateforme Stickman développé par No Pressure Studios. Le jeu a des mécanismes similaires à ceux de Getting Over It avec Bennett Foddy. Vous incarnez un stickman dans une boîte avec une pioche à la main, et votre objectif est d'atteindre le drapeau à la ligne d'arrivée de chaque niveau en utilisant les pouvoirs d'équilibrage de vos bras puissants et de votre puissante pioche ! La route vers la victoire est pavée de pointes mortelles, alors utilisez chaque point de contrôle pour poursuivre votre progression. Utilisez les lois de la physique à votre avantage et vous maîtriserez ce jeu en un rien de temps. Atteignez le summum du plaisir avec Stickman Climb ! Utilisez votre hache pour vous déplacer sur la scène. Déplacer - Touches fléchées gauche/droiteStickman Climb ! a été créé par No Pressure Studios. Jouez à leur jeu légendaire Bossy Toss et au mignon Shape Rush sur Poki !

