Shape Rush est une aventure en 3D sur le vol, les formes et les couleurs. En tant que métamorphe volant, battez des ailes pour traverser des champs, des déserts et de nombreuses autres zones magnifiquement conçues. Tout ce que vous avez à faire est de prendre la bonne forme pour franchir les obstacles correspondants. Faites toujours attention aux couleurs et aux formes ! Si vous êtes doué pour faire attention, vous pouvez débloquer d'autres personnages et maximiser le plaisir. Alors formez-vous ou expédiez, car ce jeu vous donnera la ruée que vous recherchiez ! Changer de forme - Touche spatialeShape Rush est créé par No Pressure Studios. Découvrez leur autre jeu génial Bossy Toss sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Shape Rush. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.