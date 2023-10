Block Spin est un jeu d'adresse dans lequel vous devez faire tourner les blocs pour faire correspondre les différentes formes. Testez votre dextérité et essayez de survivre à autant de niveaux que possible dans cette action de correspondance de blocs colorés ! Spin - Touches fléchées droite et gauche Block Spin a été créé par Ruim Studio. C'est son premier jeu sur Poki.

Site Web : poki.com

