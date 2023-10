Block the Pig est un jeu de réflexion dans lequel vous devez piéger un cochon en plaçant des blocs. Le jeu propose différents tours qui deviennent de plus en plus difficiles au fur et à mesure que vous avancez. Si vous laissez le cochon s'échapper, le jeu se réinitialise et vous devez recommencer, alors soyez prudent ! Combien de tours pouvez-vous terminer ? Cliquez sur les tuiles pour placer un bloc. Le cochon a été créé par Sun Temple. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Block the Pig. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.