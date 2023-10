Factory Balls Forever est un jeu de réflexion dans lequel vous devez colorer les boules correctement ! Utilisez différents outils pour recouvrir la balle avant de commencer à peindre dessus. Utilisez les outils dans le bon ordre pour créer le bon motif pour le puzzle. Le jeu comporte une tonne de niveaux, devenant de plus en plus difficiles au fur et à mesure que vous avancez. Pouvez-vous terminer tous les puzzles de Factory Balls Forever ? À propos du créateur : Factory Balls Forever a été créé par Bart Bonte. C'est son premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

