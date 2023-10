Blue est un jeu de réflexion dans lequel chaque niveau est fondamentalement différent. Il existe plus de 25 énigmes uniques et magnifiquement conçues, et vous devez sortir des sentiers battus pour toutes les résoudre. N'hésitez pas à utiliser le bouton ampoule qui apparaîtra dans le coin supérieur droit si vous êtes bloqué à un niveau. Notez qu'il existe plusieurs astuces pour chaque niveau, assurez-vous de toutes les lire. En combien de temps parviendrez-vous à terminer les 25 niveaux et à terminer Bleu ? Utilisez le bouton gauche de votre souris pour interagir avec le puzzle. Cliquez sur l'ampoule pour obtenir des indices. Blue a été créé par Bart Bonte. Découvrez leurs autres jeux Factory Balls Forever et Green sur Poki !

Site Web : poki.com

