Qui est? est un jeu de réflexion créé par Unico Studio. Il s'agit d'un jeu d'énigmes amusant qui vous présente plus d'une centaine de scénarios délicats et vous devez sortir des sentiers battus pour les résoudre. Chaque niveau apporte quelque chose de nouveau pour que vous ne vous ennuyiez jamais. Il existe des scénarios basés sur des choix tels que « Qui est un imposteur ? » ou "Qui ment ?", mais il y a aussi des énigmes où il faut trouver l'objet caché, et bien plus encore. Vous pouvez utiliser le système d'aide si vous êtes bloqué et même sauter des niveaux. Qui s'amuse ? Vous, si vous jouez à ce jeu et le partagez avec vos amis, cliquez ou appuyez sur les objets du jeu pour interagir avec eux. Essayez de tout examiner jusqu'à ce que vous ayez trouvé l'indice qui vous aidera à résoudre l'énigme. Si vous êtes bloqué, utilisez les boutons en bas de la page pour demander de l'aide. Qui est ? est créé par Unico Studio. Jouez à leurs autres jeux Poki : Brain Test : Tricky Puzzles, Brain Test 2 : Tricky Stories Word City Crossed, Word City Uncrossed, Word Monsters et 4 Pics 1 Word

