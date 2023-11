Who is? 2 Brain Puzzle & Chats

Qui est? 2 Brain Puzzle & Chats est un jeu de réflexion dans lequel vous devez trouver des indices à travers des conversations avec différents personnages. Comme suite du jeu d'énigmes amusant Qui est ? , cette fois Qui est ? 2 propose plus d'une centaine de scénarios difficiles. Pour réussir, vous devez poser les bonnes questions, rassembler des informations utiles et élaborer des réponses intelligentes ! Trouver les indices ne suffit pas ! Vous devez également sortir des sentiers battus pour résoudre toutes les questions. Êtes-vous doué pour parler aux gens pour trouver des indices et résoudre des énigmes ? C'est votre jeu !

