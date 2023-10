Detective Loupe Puzzle est un jeu de réflexion pointer-cliquer dans lequel vous incarnez un détective dont le travail consiste à résoudre diverses affaires. Soyez un enquêteur résilient et commencez à enquêter sur les scènes de crime pour trouver des indices possibles. Utilisez des indices ou la loupe pour vous concentrer sur une certaine zone et repérer les signes d'activité suspecte. Recherchez des indices, interrogez des suspects potentiels et rassemblez des preuves pour résoudre un crime différent à chaque niveau. Il existe de nombreuses affaires passionnantes à résoudre avec des personnages, des histoires et des événements uniques. Les gens ont besoin de vous, monsieur le détective. Pouvez-vous aider à sauver des vies innocentes et faire la lumière sur la vérité ? Recherchez des indices, interrogez des suspects potentiels et rassemblez des preuves pour résoudre un crime différent à chaque niveau. Sélectionnez des indices et des preuves - Appuyez ou cliquez avec le bouton gauche de la souris. Loupe - Maintenez le doigt enfoncé ou le bouton droit clic de sourisDetective Loupe Puzzle a été créé par 10x10 Games. Jouez à leurs autres jeux d'adresse sur Poki : Basket Swooshes et FootyZag

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Detective Loupe Puzzle. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.