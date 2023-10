Sugar, Sugar 2 est un jeu de simulation créé par Bart Bonte. Dans la suite du jeu populaire Sugar, Sugar, vous tenterez de résoudre des énigmes soigneusement conçues en tamisant du sucre dans des tasses à café. Votre travail consiste à tracer des ponts et des lignes bien placées pour capturer chaque grain. Chaque niveau comportera un nouveau défi intéressant, et les obstacles deviennent plus difficiles à mesure que le jeu progresse. Concentrez-vous pour atteindre chaque objectif granulaire et terminez chaque niveau sans salir le sol. Utilisez le bouton gauche de votre souris ou votre doigt pour tracer une ligne et remplir les tasses. Cette ligne agira comme un mur ou une barrière pour empêcher le sucre de tomber en dehors de la zone souhaitée. Sugar, Sugar 2 a été créé par Bart Bonte. Jouez à leurs autres jeux sur Poki : sugar-sugar-html5, Blue, Green et Factory Balls Forever

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Sugar, Sugar 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.