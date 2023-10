CircloO 2 est la suite officielle de CircloO, un joli jeu habile où vous contrôlez une balle dans un cercle plus grand. Tout comme son prédécesseur, vous essayez d'atteindre le petit cercle pour passer à la section suivante du niveau. Utilisez votre vitesse pour franchir les obstacles et atteindre votre destination. Le jeu propose 24 nouveaux niveaux ! Tous les niveaux jettent de nouveaux obstacles sur votre chemin. Contrôlez habilement le ballon et utilisez votre élan ! Essayez de battre votre propre temps en complétant les niveaux plusieurs fois. Le jeu propose également une toute nouvelle bande-son de Stijn Cappetijn. Pouvez-vous battre CircloO 2 et établir le meilleur temps à chaque niveau ?Contrôles :Déplacer - W/A/S/D ou touches fléchéesÀ propos du créateur :Florian van Strien a créé la série CircloO. C'est un développeur néerlandais expérimenté avec des jeux comme l'original CircloO et The Final Earth 2, tous deux jouables sur Poki.

Site Web : poki.com

