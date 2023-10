Let's Roll est un jeu d'adresse dans lequel vous devez vous frayer un chemin à travers les différents points de contrôle. Faites attention à tous les obstacles qui se dressent sur votre chemin. Vous devez esquiver et sauter de manière experte à travers le niveau. Le jeu propose également différents modes, comme un mode infini. Et il y a beaucoup de balles différentes que vous pouvez débloquer ! Pouvez-vous terminer le jeu ? Déplacer - touches fléchées / WASDLet's Roll a été créé par Wix Games. Ils sont connus pour la série Duck Life, Ant Art Tycoon et Jumphobia !

Site Web : poki.com

