Jumphobia est un jeu de plateforme dans lequel vous sautez automatiquement lorsque vous faites face à un bord. Le jeu propose plus de 250 salles réparties sur 25 niveaux. Si vous parvenez à terminer le jeu complet, il existe un excellent créateur de niveaux dans lequel vous pouvez créer vos propres niveaux et les télécharger pour que d'autres joueurs puissent y jouer ! Le jeu propose des énigmes et des plates-formes intelligentes pour que chaque niveau soit nouveau. Pouvez-vous terminer tous les niveaux ? Ou allez-vous commencer à créer vos propres niveaux pour que la communauté puisse jouer ? Déplacez-vous - flèche vers le haut Réinitialiser le dernier point de contrôle - appuyez sur R Réinitialiser la pièce - maintenez R Tirer - z Changer d'arme - xJumphobia a été créé par Wix Games. Wix Games est connu pour la série Duck Life et des jeux comme Ant Art Tycoon !

Site Web : poki.com

