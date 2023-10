CircloO est un jeu de réflexion dans lequel vous contrôlez une balle dans un grand cercle. Vous devez faire rouler la balle autour du cercle pour terminer le niveau. Dans circloO, vous devez utiliser votre élan pour combattre les forces de gravité. Faites des allers-retours et essayez de sauter par-dessus les obstacles ronds sur votre chemin. Chaque niveau se compose de plusieurs parties, et chaque nouvelle partie augmentera la taille du niveau ! Les jeux permettent d'économiser le temps que vous prenez pour terminer un niveau. Ainsi, lorsque vous rejouez un niveau, votre meilleur temps (et votre meilleur temps par partie) sera affiché dans le coin supérieur gauche. De cette façon, vous pouvez essayer de battre vos propres temps et établir un nouveau record pour chaque niveau. Le jeu propose 20 niveaux, dont 6 sont qualifiés de difficiles. Le jeu propose également une belle bande-son qui vous aide à rester calme et serein pendant les niveaux difficiles. Pouvez-vous terminer tous les niveaux et devenir un maître de CircloO ? Déplacer - W/A/S/D ou touches fléchéesCircloO a été créé par le développeur néerlandais Florian van Strien.

