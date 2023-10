String Theory Remastered

String Theory est un jeu de réflexion dans lequel vous devez utiliser des ficelles pour guider votre balle ou votre carré aux bons endroits. Il existe différentes chaînes qui bougent de différentes manières. La ficelle jaune peut être déplacée librement, c'est idéal pour ramasser des objets et les déplacer vers un autre endroit. La corde rouge est solide et peut être utilisée soit pour bloquer le passage, soit pour frapper un objet comme un club de golf. La ficelle bleue peut être utilisée pour faire rebondir des objets. Attention cependant, car la corde bleue peut se casser ! Le jeu a un joli arrière-plan et présente un scénario sympa raconté par les narrateurs. Il y a 19 niveaux à terminer pour terminer le jeu. Pouvez-vous battre la théorie des cordes ? Déplacez les cordes en cliquant dessus avec votre souris. Tenez votre souris et déplacez les cordes. Bloqué? Il y a un bouton de réinitialisation en haut à droite. La théorie des cordes a été créée par Lukas Donkers. C'est son premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

