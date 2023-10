Super Planet Fun Time est un jeu dans lequel vous devez orbiter autour de différentes planètes et collecter des pierres précieuses. Une fois que vous aurez collecté suffisamment de pierres précieuses, un gros orbe bleu apparaîtra sur la planète. Si vous touchez le gros orbe, vous volerez vers une autre planète. Terminez 3 planètes pour passer au niveau suivant. Le jeu propose de nombreuses planètes grandement conçues à explorer. À côté de cela, le jeu propose de superbes graphismes et une bande-son fantastique. Vous pouvez utiliser les gemmes orange que vous collectez sur les planètes pour acheter de nouveaux vaisseaux ! Collectez toutes les pierres précieuses, orbitez autour de toutes les planètes et explorez toute la galaxie de Super Planet Fun Time ! Déplacer vers la gauche - A ou flèche gauche Déplacer vers la droite - D ou flèche droitePause - barre d'espaceSuper Planet Fun Time a été créé par Working Title Studios. Ils ont également créé Floppy Tower !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Super Planet Fun Time. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.