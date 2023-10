Invaders.io est un jeu dans lequel vous êtes l'extraterrestre et vous devez enlever autant de personnes, de vaches et même de bâtiments que possible pour grandir. Soyez prudent cependant, car d'autres extraterrestres parcourent la carte. S'ils sont plus grands que vous, ils peuvent vous enlever ! Collectez des points en terminant les matchs. Vous pouvez dépenser ces points dans le menu principal pour obtenir un OVNI personnalisé. Pouvez-vous enlever le monde ? Comment jouer : Survolez les objets à enlever. Assurez-vous que les lumières que vous projetez sont suffisamment grandes pour englober les choses que vous souhaitez enlever ! Déplacer - WASD ou touches fléchéesÀ propos du créateurInvaders.io a été créé par Working Title Studios. Ils sont connus pour Bumpy Flop, Floppy Tower, Hot Dog Zombies et Super Planet Fun Time. Tous sont jouables ici sur Poki !

