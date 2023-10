Towntopia est un jeu de simulation de ville dans lequel vous devez construire votre propre société ! Une fois que vous commencez à construire des maisons, votre population est née. Construisez des fermes pour leur donner de la nourriture, des bâtiments commerciaux pour gagner de l'argent et des bâtiments industriels pour créer des matières premières. Et n'oubliez pas de construire des routes ! Vous avez besoin de tout cela pour élargir votre monde. Devenez de plus en plus grand et commencez à construire des bureaux pour augmenter votre économie. Et enfin, ajoutez des monuments et des décorations pour vraiment vous approprier ce monde. Construisez des arbres, des montagnes, des lacs et même des cascades ! Pouvez-vous construire le Towntopia ultime ?Menu - escPlace - clickMove - WASD/arrowsZoom - Z/X/scrollTowntopia a été créé par Mizadev. Leur dernier jeu est Blightborne, également jouable sur Poki.

Site Web : poki.com

