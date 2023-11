Stack City est un jeu de fusion dans lequel vous pouvez créer votre propre ville en empilant des échafaudages, des magasins et des bâtiments ! Profitez de la liberté de concevoir votre ville idéale et regardez chaque bâtiment générer de l'argent pour vous permettre d'explorer de nouveaux territoires et d'acheter plus d'échafaudages ! Faites simplement glisser et déposez les échafaudages sur la grille et empilez-les pour créer des bâtiments plus hauts. Gardez un œil sur le fait que certains carrés sont codés par couleur, vous ne pouvez donc construire que quelque chose de la même couleur ! Pouvez-vous construire votre propre ville de pile ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Stack City. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.