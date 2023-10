Crowded City (Crowd City IO)

Crowded City est un jeu sur une ville pleine de gens vides. Vous devez les convertir dans votre propre couleur et former le plus grand groupe. Si vous rencontrez d’autres groupes plus petits, vous pouvez les convertir pour rejoindre votre groupe ! En fin de compte, vous voulez avoir le plus grand groupe, alors faites attention à ne pas vous convertir à la couleur de quelqu'un d'autre... Contrôles : Promenez-vous - Curseur/Clic

