Mosaic Puzzle Art est un jeu de réflexion créé par TapLabGames. Dans ce jeu, vous pouvez peindre divers dessins au pixel près. Utilisez l'image de référence à gauche et essayez de créer une œuvre d'art identique à l'œuvre originale. Votre palette de couleurs réside en bas de la page. Vous n'avez pas besoin d'être un artiste ni même d'être bon en dessin pour être bon à ce jeu. Choisissez simplement une couleur et commencez à suivre les instructions, et vous serez surpris par ce que vous pouvez proposer. N'oubliez pas de partager vos œuvres d'art avec vos amis ! Cliquez ou appuyez sur une couleur pour la sélectionner. Pour l'appliquer sur une toile, cliquez ou appuyez sur l'une des tuiles hexagonales. Mosaic Puzzle Art est créé par TapLabGames. Découvrez leurs autres jeux de réflexion sur Poki : Sweet World et Mahjong Sweet Connection

Site Web : poki.com

