Rhomb est un jeu de réflexion créé par Kek Games. Dans cette expérience de puzzle minimaliste et relaxante, vous devez dénouer un nœud de losanges en suivant le bon ordre. Examinez chaque ligne et sa connexion pour déterminer quel losange vous devez libérer en premier et évitez d'entrer en collision avec d'autres losanges. Un niveau est terminé lorsque vous libérez tous les losanges avec succès. Si vous êtes bloqué, utilisez la fonction d'indice en appuyant sur le bouton à trois points situé au-dessus du puzzle. Pouvez-vous terminer tous les niveaux de Rhomb ? Allez-y et essayez-le ! Cliquez ou appuyez sur un losange pour le détacher sans toucher les autres losanges. Rhomb a été créé par Kek Games. C'est leur premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

