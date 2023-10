Alignement : des points ! est un jeu de réflexion dans lequel vous devez relier tous les points dans le bon ordre. Chaque connexion avec un point compte pour 1. Assurez-vous de vérifier dans quelles positions vous devez commencer pour obtenir les scores parfaits. Vous ne pouvez pas franchir votre propre ligne, alors assurez-vous d’adopter la bonne approche. Êtes-vous coincé? À côté de l'ampoule en bas se trouve un moyen pour vous de révéler le numéro d'un poste, ce qui devrait vous aider à aller plus loin. Il y a des tonnes de niveaux à débloquer, et même des thèmes sympas ! Pouvez-vous battre le jeu complet ? Connecter des points : cliquez et maintenez la souris enfoncée. Line Up : Dots ! a été créé par Rodolfo Seabra, c'est son premier jeu sur Poki !

Site Web : poki.com

