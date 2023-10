Big Shot Boxing est un jeu de boxe dans lequel vous devez vous frayer un chemin jusqu'au classement pour terminer votre carrière au Temple de la renommée de la boxe ! Commencez par choisir un combattant, engagez un entraîneur et apprenez quelques mouvements. Frappez votre adversaire avec un jab, un cross ou un uppercut et assurez-vous de garder votre garde. Lancez une belle combinaison pour étourdir votre adversaire. Gagnez soit en marquant le plus de points, soit par KO ! Gravissez les échelons et assurez-vous de développer vos compétences en cours de route, comme votre santé, votre puissance, votre menton et votre récupération. Lorsque vous tombez dans un combat, vous disposez de 10 secondes pour récupérer. Gagnez de l'argent pour personnaliser votre personnage avec ses gants, ses shorts et ses bottes. Vous pouvez également débloquer plusieurs succès en remportant des matchs, en remportant des titres et en défendant votre titre. Arriverez-vous au Temple de la renommée ? Contrôles : Flèche droite - jabFlèche gauche - crossX - uppercut Z - blockÀ propos du créateur : Big ​​Shot Boxing a été créé par Colin Lane. Il est connu pour ses autres jeux : Wrassling, Dunkers, dunkers-2, Touchdowners, Knight Brawl, Battle Golf et bien d'autres encore ! Ils sont tous jouables sur Poki !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Big Shot Boxing. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.