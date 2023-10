Learn 2 Fly est un jeu d'aventure dans lequel vous devez apprendre à votre pingouin à voler. Dans ce jeu, vous pouvez collecter des pièces pour acheter toutes sortes de bonus pour faire voler votre pingouin plus loin. Vous pouvez commencer par acheter un simple parapluie pour flotter pendant votre vol au lieu de vous écraser, mais lorsque vous avancez dans le jeu, vous pouvez acheter des fusées pour vous propulser vers l'avant ! Essayez d'obtenir l'équipement ultime et volez aussi loin que vous pouvez l'imaginer ! Apprenez à votre pingouin à voler en vous entraînant sur des rampes et en achetant différents objets, comme des parapluies, pour le faire voler plus loin. Suivez les instructions données dans le jeu pour vous mettre au courant. Learn 2 Fly a été développé par HeroCraft.

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Learn 2 Fly. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.