Wall of Doom est un jeu d'arcade dans lequel vous devez courir, esquiver et vous frayer un chemin à travers les murs qui se précipitent sur vous ! Assurez-vous d'être au bon endroit, sinon la partie est terminée. Collectez des pièces dans les niveaux pour devenir plus rapide et obtenir des scores plus élevés ! Jusqu'où pouvez-vous aller sans être frappé par le Mur du Destin ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Wall of Doom. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.