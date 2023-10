Papery Planes est un jeu d'adresse dans lequel vous devez piloter votre avion en papier aussi loin que possible. Vous flottez au-dessus d'une rivière avec différentes formations rocheuses que vous devez éviter. Les conditions météorologiques changeront du jour à la nuit et de l'été à l'hiver pour rendre votre vol le plus difficile possible. Collectez suffisamment de pièces pour acheter différents types d'avions en papier et assurez-vous de tous les collecter ! Voler à gauche - Touche flèche gauche Voler à droite - Touche flèche droite Papery Planes a été créé par Akos Makovics. Il a également créé Air Hockey Championship Deluxe sur Poki.

Site Web : poki.com

