Hop Chop est un jeu de saut et d'esquive de SnoutUp Games. Contrôlez votre cochon et faites-le sauter aussi loin que possible pour collecter des étoiles et gagner des points. Une fois que vous aurez compris, vous gagnerez suffisamment de points pour acheter différents Snoutfits et différentes armes. Frayez-vous un chemin à travers le jeu et essayez d'établir un record ! Sautez, tuez et esquivez tout ce qui tombe sur votre chemin en cliquant sur votre souris en temps opportun. Hop Chop est créé par SnoutUp Games. Il est célèbre sur notre plateforme pour des jeux comme Iron Snout, Bacon May Die et Cave Blast.

Site Web : poki.com

