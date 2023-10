Êtes-vous le prochain Shurican Ninja ? Frayez-vous un chemin à travers les obstacles et bien plus encore pour avancer de niveau en niveau, de défi en défi ou en mode sans fin. Guidez votre ninja en sécurité grâce à ce jeu de type Flappy Bird pour gagner des points que vous pourrez échanger contre de meilleures tenues et armes. Méfiez-vous des bords ardents ; ils sont tout aussi dangereux que les obstacles que vous rencontrerez ! Contrôles: Clic souris/clavier - Sauter À propos du créateur : Ninja Shurican est créé par SnoutUp Games basé en Lituanie. Vous connaissez peut-être SnoutUp Games grâce au combat de kung-fu Iron Snout, au jeu de tir sur le thème du porc Cave Blast, au beat-'em-up Bacon May Die (également sur le thème du cochon) et au hachoir de porc combattant à l'épée.

Site Web : poki.com

